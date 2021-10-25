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19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor

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Piyanist – besteci Arman Ratip yarın akşam saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda konser verecek.
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor

Piyanist – besteci Arman Ratip yarın akşam saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda konser verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleştirdiği 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor.

Ratip, festival çerçevesinde gerçekleştireceği Doğaçlama Müziği Piyano Resitali’nde Alpha Centauri, Star People, Andromeda, Vega, Bernard’s Star ve Aldebaran eserlerini seslendirecek.

Arman Ratip bu resitalini uzun yıllar ülkemizde çalışmalar yapan, konserler veren ve geçtiğimiz aylarda hayata veda eden ünlü sanatçı Anthony Weller’ in anısına adayacak.   

29 Eylül’ de başlayan 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 29 Ekim Cuma akşamı Bellapis Manastırı’nda yer alacak olan ünlü İtalyan şef Antonio Pirolli yönetimindeki KKTC CSO Konseri ile sona erecek. 

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alındığı Festival Konserleri’nin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plazala, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden veya online bilet olarak: biletfest.com’ dan alınabilir.    

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