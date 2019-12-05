2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu DAÜ’de yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği, Bilimop ve Ottobock iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ulusal Protez Ortez Sempozyumu, 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sempozyumun birinci gününde bilimsel program doğrultusunda akademisyen ve uzmanların sunumları yer alacak. İkinci günde ise eğitmenler eşliğinde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. 6 Aralık 2019 Cuma günü yapılacak bilimsel program, 09:00’da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan müzik dinletisi ile başlayacak.

Multidisipliner Yaklaşım

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Candan Algun ile Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un gerçekleştireceği “Diyabet Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı birinci panelde; Uzm. Dr. Hasan Sav “Hekimlerin Rolü”, Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin “Hemşirelerin Rolü”, Prof. Dr. Emine Yıldız “Diyetisyenlerin Rolü” ve Prof. Dr. Mehtap Malkoç “Fizyoterapistlerin Rolü” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek. Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Gülden Polat ile Yrd. Doç. Dr. Ender Angın’ın gerçekleştireceği “Diyabetik Ayak Tedavisi” başlıklı ikinci panelde; Prof. Dr. Kemal Şimşek “Hiperbarik Oksijen Tedavisi”, Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Diyabetik Ayakta Yara Yönetimi” ve Doç. Dr. Mahmut Kalem “Charcot Ayak” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Nur Tunalı ile Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt’un gerçekleştireceği “Ortezleme ve Yara Tedavisinde Yeni Teknoloji” başlıklı üçüncü panelde; Prof. Dr. Yavuz Yakut “Diyabette Ayakkabı Tedavisi”, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Uysal “Diyabetik Ayak Yaralarında Ortez Tedavisi”, CPO Reyhan Tuygun “Diyabetik Ayakta PlasmaDerm Uygulamaları” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek. Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. E. Handan Tüzün ile Öğr. Gör. H. Onur Karakuş’un gerçekleştireceği “Bakım ve Rehabilitasyon” başlıklı dördüncü panelde; Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt “Koruyucu Egzersiz”, Prof. Dr. Kezban Bayramlar “Amputasyon Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, Öğr. Gör. Osman Söyler “Diyabetik Amputelerde Protez Seçimi” başlıklı sunumlar yapacak. Panellerin tamamlanmasının ardından saat 17:45’te kapanış ve sertifika dağıtımı gerçekleştirilecek.

Atölye Çalışmaları İkinci Gün

2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu, 7 Aralık 2019 Cumartesi günü, eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek iki atölye çalışması ile devam edecek. Prof. Dr. Gülden Polat, Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Öğr. Gör. İlker Yatar tarafından verilecek birinci eğitim, diyabette egzersiz üzerine olacak. Katılımcılara, diyabette egzersizin rolü (hangi hasta, hangi durumda, ne zaman?), egzersiz testlerinin uygulanması ve egzersiz programının oluşturulması konularında eğitim verilecek. Dr. Öğt. Üyesi Hakan Uysal, Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt ve CPO Reyhan Tuygun tarafından verilecek ikinci eğitim ise, diyabette ortez üzerine olacak. Katılımcılara, hangi hastaya hangi ortez, off loading (yükten kurtarma) ve pedobarografik analiz konularında eğitim verilecek. 2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu’na kayıtlar DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Protez Ortez Biyomekanik Merkezi ve DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda yapılabiliyor