2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri takdim edilecek

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden birisi olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmektedir.
Geçen yıl yaşanan Pandemi koşulları nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri bu yılki ödüllerle birlikte Pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak, ileriki günlerde açıklanacak tarih-yer ve saatte, ödül sahiplerine takdim edilecektir. Söz konusu ödüller içerisinde ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği-Girne Belediyesi arasında varılan mutabakat sonucunda genç kuşak yazarlara “Girne Belediyesi Teşvik Ödülü” vermeyi de uygun görmüştür.
2020 ve 2021 yılları itibarıyla ödül alanlar şöyle:
Özker Yaşın, VEFA ÖDÜLÜ
Nazif Süleyman Ebeoğlu, VEFA ÖDÜLÜ
İsmail Bozkurt, ONUR ÖDÜLÜ
Kâmil Özay, ONUR ÖDÜLÜ
Bülent Fevzioğlu, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Prof.Dr.Oğuz Karakartal, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Bülent Dizdarlı, ROMAN ÖDÜLÜ
Zeki Erkut, ROMAN ÖDÜLÜ
Havva Tekin, ÇOCUK YAZINI ÖDÜLÜ
Demet Mannaş Kervan, POLİSİYE ROMAN TEŞVİK ÖDÜLÜ
Kemal Caymaz, FANTASTİK ROMAN TEŞVİK ÖDÜLÜ
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