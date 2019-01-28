24 yaşındaki polis Rus ruleti oynarken öldü

Sky News’ın aktardığına göre, Missouri’de yaşayan 29 yaşındaki polis memuru Nathaniel Hendren, 24 yaşındaki polis memuru Katlyn Alix’i kazara vurmasının ardından cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada ikilinin içinde tek kurşun bulunan bir tabanca ile sıra ile ateş ederek oynanan Rus ruleti oyununu oynadığı öğrenildi.

In St. Louis, authorities said a game of Russian roulette ended with one police officer dead and another charged with involuntary manslaughter https://t.co/J6esWpVviB — The New York Times (@nytimes) 26 Ocak 2019

Oyun sırasında Hendren’in vurduğu Alix, hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde bulunan bir başka polis memuru da ikiliyi bu tehlikeli oyuna son vermeleri konusunda uyardığını, ancak kendisini dinlemediklerini belirtti.