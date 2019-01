24 yaşındaki polis Rus ruleti oynarken öldü

Sky News’ın aktardığına göre, Missouri’de yaşayan 29 yaşındaki polis memuru Nathaniel Hendren, 24 yaşındaki polis memuru Katlyn Alix’i kazara vurmasının ardından cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada ikilinin içinde tek kurşun bulunan bir tabanca ile sıra ile ateş ederek oynanan Rus ruleti oyununu oynadığı öğrenildi.

In St. Louis, authorities said a game of Russian roulette ended with one police officer dead and another charged with involuntary manslaughter https://t.co/J6esWpVviB