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25 bin TL'lik soygunun zanlıları sırra kadem bastı!

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25 bin TL'lik soygunun zanlıları sırra kadem bastı!
İskele’de dün sabaha yakın Noyanlar inşaat şirketinin merkezine giren kar maskeli üç soyguncu, içerisinde 25 bin TL bulunan kasayla birlikte ofis aracını da çalıp sırra kadem bastı

Gamze PİR BAYKUR

KKTC’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan “Noyanlar Group of Companies” dün sabaha karşı saat 04:00 sıralarında kar maskeli, eldivenli ve ellerinde balyoz olan üç kişi tarafından soyuldu. “Noyanlar Group of Companies”in İskele Long Beach bölgesinde bulunan merkez binasına giren 3 hırsız şirkette bulunan iki kasadan birini ellerindeki balyozla kırarak hasar vermesine rağmen açmayı başaramazken, içerisinde 25 bin TL civarında nakit para, kısmi evraklar ve pasaportlar bulunan ikinci kasayı alarak kaçmayı başardı. 3 hırsız ayrıca şirkete ait olan NJ 039 plakalı Nissan marka aracı da alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı. Dört zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

 ŞİRKET ARABASIYLA KASAYI GÖTÜRDÜLER...

“Noyanlar Group of Companies” Direktörü Ahmet Noyan, yaptığı açıklamada olayın şirket personelleri tarafından fark edildiğini söyledi. Noyan, dün sabah  ofisi açan personellerin çamurlu ayak izlerini gördüğünü ve izlerin takip edildiği zaman direkt olarak kasaların olduğu dolaba gittiğini fark ettiklerini belirtti. Ofisinde dolap içerisinde 2 kasa bulunduğunu ve büyük kasayı alamadıkları için balyozla kırarak kullanılmaz hale getirdiklerini belirten Noyan, içerisinde 25 bin TL civarında nakit para, kısmi evraklar ve pasaportlar bulunan 1 metre boyundaki küçük kasayı ise şirkete ait NJ 039 plakalı Nissan marka araca koyup hem arabayı hem de kasayı çaldıklarını söyledi.

 

ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ...

 

Ahmet Noyan, şirket binasında güvenlik sistemi ile alarm sistemi olmasına rağmen alarm sisteminin devreye girmediğini ancak kameraların her şeyi kaydettiğini belirtti. Kamera kayıtlarını polise teslim ettiklerini söyleyen Noyan, şirkete giren hırsızların kar maskesi ve eldiven takıp önlem aldıklarını ve ellerinde ise balyozlar olduğunu ifade etti. Noyan, kamera kayıtlarında şirkete giren 3 hırsızın personelmiş gibi şirket içerisinde rahatça dolaştıklarının görüldüğünü belirterek, konu kişilerin profesyonel olduklarına inandığını ve olay öncesinde binada sağlam bir araştırma yaptıklarını söyledi. Noyanlar, hırsızların şirkette masaların üzerinde duran onlarca elektronik eşyaları ellemediklerini sadece kasalardan birini hasara uğratıp, diğer kasayı ve şirketin arabasını çaldıklarını belirtti. Üzgün ve huzursuz olduklarını da dile getiren Noyan, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

 

NOYANLAR’A AİT ÇALINAN ARABA BULUNDU

 

İskele Polis Müdürlüğü ile Mağusa Polis Müdürlüğü mesele ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. “Noyanlar Group of Companies”e ve çevredeki binalara ait kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri hırsızları tespit etmeye çalışıyor. “Noyanlar Group of Companies” binasına giren ve kasayla birlikte NJ 039 plakalı şirket arabasını da çalan hırsızlar arabayı Mutluyaka kavşağına bıraktılar. Geniş çaplı soruşturma yürüten polis NJ 039 plakalı aracı Mutluyaka kavşağında yol kenarında terkedilmiş vaziyette buldu. Çalınan kasa ise hala daha aranıyor.

 “Noyanlar Group of Companies”e giren hırsızların izini süren İskele Polis Müdürlüğü ile Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri gün boyu meselede şüpheli gördükleri birçok kişiyi sorguladı.

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