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28 Mayıs nöbetçi eczaneler

» »
28 Mayıs nöbetçi eczaneler
28 Mayıs nöbetçi eczaneler

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LEFKOŞA BÖLGESİ

ALİ ERSOY ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 12 77
 Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir Café yanı

 

DİLEK ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 18 67
 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa

 

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 40 20
 Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

 

AŞAR ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 70 75
 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne

 

EMİN ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÖZGE KALE ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 88 66
 Altay Sok. Baykal Mağusa

 

UZAY ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 835 03 10
 İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Halken 8 Apt. No:32 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 21 93
 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 871 72 59
 Atatürk Cad. No:1 İnönü

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 28.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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