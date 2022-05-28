28 Mayıs nöbetçi eczaneler

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LEFKOŞA BÖLGESİ
ALİ ERSOY ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 12 77
|Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir Café yanı
DİLEK ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 40 20
|Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
AŞAR ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 70 75
|Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
EMİN ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÖZGE KALE ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 88 66
|Altay Sok. Baykal Mağusa
UZAY ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 835 03 10
|İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Halken 8 Apt. No:32 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 21 93
|Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 871 72 59
|Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|28.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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