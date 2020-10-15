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4 İranlı Sanatçı ARUCAD Art Space’te Düzenlenecek Sergi İle Bir Araya Geliyor

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Farklı disiplinlerde sanatsal çalışmalar yapan dört İranlı sanatçı ARUCAD Art Space’te düzenlenecek sergi ile bir araya geliyor.
4 İranlı Sanatçı ARUCAD Art Space’te Düzenlenecek Sergi İle Bir Araya Geliyor

Farklı disiplinlerde sanatsal çalışmalar yapan dört İranlı sanatçı ARUCAD Art Space’te düzenlenecek sergi ile bir araya geliyor.

Pandemi nedeniyle açılış töreni yapılmayacak olan sergi bugün 15:00’ten itibaren 11 Kasım’a kadar, hafta içi her gün 10:00 - 17:00, cumartesi günleri ise 10:00 - 13:00 saatleri arasında gezilebilecek.

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi ismini, sanatçı ve ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Azhari’nin “Trust” isimli videosundan aldı.

Trust sergisinde yer alan sanatçılar; Ali Azhari, Hadi Amouzegar, Shirin Babazadeh ve Setareh Soheili’nin yapıtları gerçeküstü, tiyatral bir ortamda insanın kendi benlik arayışını irdeliyor .

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