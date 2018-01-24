4 Parti Başkanı DP’de bir araya geldi

7 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti 4’lü koalisyon için başlattıkları görüşmeleri sürdürüyor.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş saat 11.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geldi.
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