45 Yaşında Lefkoşa'da Ani ve Gayri Tabii Ölüm

25.02.2020 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Güneş ÖĞRETMENOĞLU(E-45) rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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