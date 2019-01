Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 5. Mesarya Tiyatro Şöleni başlıyor.

Şölenle ilgili basın toplantısı Mesarya Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Şölende yer alacak ekiplerin temsilcileri katıldı.

BAŞKAN İLKER EDİP

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı İlker Edip konuşmasında, “Kültür sanatın her alanında evrensel değerlerle bezenmiş sanat eserlerini halkımıza sunmak, bölge halkımızı sadece izleyici konumunda değil sanat üreten insanlar olarak da sanatla iç içe kılmak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.

Alt yapının yanında, kültür sanat alanında da gelişimi sürekli ve sürdürülebilir kılmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Edip, son yıllarda sanatsal aktiviteler sayesinde Türkiye’de ve Avrupa’nın birçok bölgesinde Kıbrıs Türk kültürünü ve değerlerini gururla temsil ettiklerini söyledi.

Beyarmudu Belediyesi için kültür sanat alanında yapılacak hiç bir etkinliğin üretimden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Edip, “Bizler; bölge halkımız, çocuklarımız ve yarınlarımız için dinlenmek bilmeden çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz... Nice şölenlere, umutla, coşkuyla, gururla...” dedi.

MESARYA TİYATRO ŞÖLENİ KOORDİNATÖRÜ DR. İZEL SEYLANİ

Mesarya Tiyatro Şöleni Koordinatörü İzel Seylani ise, Beyarmudu Belediyesi çatısı altında 5. Mesarya Tiyatro Şöleni’ni sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Sanatçı Erdal Aygenç’in çizdiği dört nala koşan at resminin bu yıl için büyük ilham kaynağı olduğunu dile getiren Seylani, “Dört nala koşan atlardan ilham alarak bu yılımızın şölenini uzun soluklu bir programa yayıyoruz” dedi.

Seylani, geride bıraktıkları umut ve emek dolu beş yılda Nor & Betmez, Şaman, Papaz Nikahı, Karagöz Paragöz ve Ejderha Tepesi oyunlarının Mesarya bölgesinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında oynandığını belirtti.

“Her yıl Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirdikleri şöleni, bu yıl 12 ay tiyatro sloganıyla Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun kuruluş yıldönümünde başlatmak, halkımıza yıl boyu tiyatro oyunları sunacak olmak bölgemiz adına sanatla dolu dolu geçecek bir yılın müjdecisidir” diyen Seylani, bu kapsamda şölenin ilk altı aylık programını duyurdu.

“MESARYA TİYATRO ŞÖLENİ USTA SANATÇI”SI HATİCE TEZCAN

Şölen Koordinatörü İzel Seylani, şölen komitesi olarak bu yıl şölenimizin usta sanatçısını tiyatro sanatına yazar, yönetmen ve oyuncu olarak emek veren Hatice Tezcan olarak belirlediklerini açıklayarak, “Uzun yıllardır oyunculuğun yanında ülkemizde çocuk tiyatrosunun gelişimine istikrarlı bir şekilde nitelikli eserler ortaya koyarak destek veren, çocuk oyunları yöneten ve şölenimize bu yıl hem yazıp hem yönettiği Tilki ile Kirpi oyunu ile katkı koyan Hatice Tezcan’a şölen komitemiz adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Usta Sanatçı plaketini Belediye Başkanı İlker Edip’ten alan Tiyatro Sanatçısı Hatice Tezcan da, “şölen komitesine, beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim. Çocuk Tiyatrosu benim on üç yıldır üzerinde severek çalıştığım bir alan. Bu süreçte binlerce çocukla tiyatronun gücüyle iletişim kurduk. Yönettiğim çocuk oyunlarımda yanımda olan oyuncu, tasarımcı, sahne amiri ve sahne işçisi tüm arkadaşlarım adına bu ödülü kabul ediyorum. Ayrıca gönüllük esasına dayanarak bir araya gelen Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği Mesarya Tiyatro Şöleni dayanışması, özverisi ve başarısı için de kutlarım” şeklinde konuştu.

5. Mesarya Tiyatro Şöleni Oyun Programı

19 Ocak 2019 Cumartesi Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu “Şahane Düğün”

16 Şubat 2019 Cumartesi Adana Şehir Tiyatroları “Boyacı”

21 Şubat 2019 Perşembe Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Tilki ile Kirpi”

23 Şubat 2019 Cumartesi Güzelyurt Şehir Tiyatrosu “Gül Pansiyon”

30 Mart 2019 Cumartesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Haka Manki”

13 Nisan 2019 Cumartesi İskele Belediye Tiyatrosu “Şerefine İnsanoğlu”

27 Nisan 2019 Cumartesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Kartal Yuvası”

25 Mayıs 2019 Cumartesi GİBETSU -Çatalköy Belediyesi Tiyatrosu “İkinci Caddenin Mahkumu”

15 Haziran 2019 Cumartesi Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Çırçır Sefası”

25 Haziran 2019 Salı Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Mavzerin Ardında”