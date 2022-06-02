6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa'ya bağlı bazı yerleşim birimlerine 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK açıklamasında göre kesintiden Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları etkilenecek.
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