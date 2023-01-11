80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından gösteri dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gece yeniden döndü.

Bir süredir kazananlardan ve kırmızı halı geçitlerinden çok tartışmaların gölgesinde kalan Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri bu yıl yeniden Hollywood’a döndü denilebilir. Geceye, birbirinden ünlü isim katılırken ödüller de sahiplerini buldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 80. defa sinema ve televizyon dünyasını ödüllendirdiği gecenin kazananları:

En İyi Film (dram)

The Fabelmans

En İyi Film (müzikal/komedi)

The Banshees of Inisherin

En İyi Kadın Oyuncu (sinema, dram)

Cate Blanchett – TÁR

En İyi Erkek Oyuncu (sinema, dram)

Austin Butler – Elvis

En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)

Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (sinema filmi)

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Ke Huy Quan

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (sinema filmi)

Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yönetmen (sinema filmi)

Steven Spielberg – The Fabelmans

En İyi Senaryo (sinema filmi)

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

En İyi Animasyon

Guillermo del Toro’dan Pinokyo

En İyi Yabancı Film

Arjantin, 1985 – Arjantin

En İyi Müzik (sinema filmi)

Justin Hurwitz – Babylon

TELEVİZYON/PLATFORM

En İyi Drama Dizisi

House of the Dragon

En İyi Müzikal/Komedi Dizisi

Abbott Elementary

En İyi Kadın Oyuncu (drama)

Zendaya – Euphoria

En İyi Erkek Oyuncu (drama)

Kevin Costner – Yellowstone

En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)

Quinta Brunson – Abbott Elementary

En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)

Jeremy Allen White – The Bear