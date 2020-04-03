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AB: İtalya ile yeterince dayanışma gösteremedik

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya ile yeterince dayanışma gösteremediklerini kabul ederek, 'Ama artık yanınızdayız' dedi.
AB: İtalya ile yeterince dayanışma gösteremedik

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ve salgınla mücadelede yalnız bırakılmaktan şikayetçi olan Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya'ya komisyondan özür geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan "La Repubblica" gazetesine bir makale yazarak Birlik'in İtalya ile başlangıçta yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman siyasetçi makalesinde çoğu AB ülkesinin krizin başlangıcında fazlasıyla kendi durumuna odaklandığını belirterek "Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi. Ama bugün Avrupa İtalya'nın yanındadır" dedi.

Von der Leyen, Avrupa çapında kısa çalışma uygulaması için 100 milyar avroya varan kaynak sağlanacağını belirterek ilk uygulamanın İtalya'da başlatılacağını vurguladı. 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, daha önce koronavirüs krizinden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni eleştirmiş ve Avrupa’nın bir bütün olarak konuya üniter bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini ve eğer bu sınavdan başarıyla çıkılamazsa "aşırı sağ partilerin süreçten daha fazla güçlenerek çıkacaklarını" söylemişti.

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