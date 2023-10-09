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AB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

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Avrupa Birliği (AB), florlu sera gazları ve ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımını aşamalı olarak düşürecek.
AB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Üye ülkelerde Avrupa Parlamentosu (AP) arasındaki ‘ozon tabakası’ müzakereleri nihayete erdi. Buna göre küresel ısınmaya neden olan maddelerin kullanımı azaltılacak.

Buna göre, hidroflorokarbonların (hidrojen ve flor içeren organik moleküller) tüketimi 2050’ye kadar tamamen bitecek.

Hidroflorokarbon üretmek üzere tahsis edilen haklar, 2036’dan itibaren aşamalı düşürülecek. Hem üretim hem de tüketim bir kota tahsis programıyla kademeli olarak azaltılacak.

Yarı iletkenler, hidroflorokarbon kota tahsis sisteminden muaf tutulacak.

Ev tipi buzdolapları, soğutucular, köpükler ve aerosoller de dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde hidroflorokarbon içeren ürün ve ekipmanların piyasaya sürülmesi yasaklanacak.

Florlu sera gazları (F-gazları) içeren ürünlerin satışı kademeli olarak bitecek. F-gazları içeren küçük ısı pompaları ve klimalara 2027’den itibaren yasak uygulanacak. Split klima ve büyük ısı pompalarında F-gazları yasağı 2035’ten itibaren geçerli olacak.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

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