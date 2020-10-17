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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması: Kışkırtıcı bir adım

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kapalı Maraş'ı halka açma hamlesini 'kışkırtıcı ve uzlaşmaya aykırı' olarak nitelendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması: Kışkırtıcı bir adım

BD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü Kıbrıs Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides ile telefonda KKTC sınırları içerisinde bulunan Kapalı Maraş'ın açılması konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, iki bakan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar paylaştı.

Pompeo'nun görüşmede Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, bu kışkırtıcı adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğu ve uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pompeo'nun Maraş'ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 9 Ekim’deki Maraş toplantısını ve başkanlık açıklamasını hatırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, adayı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmek için tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye fayda sağlayacak kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

 

 

Tükiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir." açıklamasında bulunmuştu.

8 Ekim'de 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılan Maraş, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

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