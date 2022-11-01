  • BIST 4.054,67
  • Altın 984.331
  • Dolar 18.5665
  • Euro 18.3467
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

ABD’de ara seçim anketi: ‘Ülke kontrolden çıktı’

» »
ABD’de 8 Kasım’daki ara seçim öncesi yapılan yeni bir ankete göre, halkın yüzde 80’i “ülkenin kontrolden çıktığını” düşünüyor.
ABD’de ara seçim anketi: ‘Ülke kontrolden çıktı’

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesi heyecan giderek yükselirken, yeni bir anket ABD'lilerin çok büyük bölümünün “ülkenin kontrolden çıktığını” düşündüğünü ortaya koydu.

CBS News kanalının anketine göre, ABD'lilerin yüzde 80'i ülkenin büyük bir kaos içinde olduğuna inanıyor. Böyle düşünenlerin büyük bölümünün Joe Biden yönetiminden rahatsız Cumhuriyetler olduğu görülse de, bağımsız seçmenin de yüzde 88'i ülkede kontrol sağlanamadığı görüşünde.

Demokrat seçmenler ülkede demokratik sistemin zayıf olmasından şikayet ederken Cumhuriyetçiler arasında asıl endişe kaynağı ekonomi oldu. Ayrıca katılımcıların çoğu, Demokratlar ABD Kongresi'nde yeniden çoğunluğu kazanırsa petrol fiyatlarının daha da artacağını belirtti.

“Hangi parti sizi daha güvende hissettiriyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 46'ı Cumhuriyetçiler, yüzde 30'u Demokratlar, yüzde 24'üyse “Hiçbiri” yanıtını verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden, kongre ara seçimleri için oyunu kullandı30 Ekim 2022 Pazar 23:59
  • ABD’den Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesine tepki30 Ekim 2022 Pazar 17:37
  • Pelosi’nin eşine saldıran şüpheli gözaltında29 Ekim 2022 Cumartesi 19:25
  • Yeni DNA kanıtı ortaya çıktı, 38 yıl boşuna hapis yatan adam serbest kaldı29 Ekim 2022 Cumartesi 16:35
  • Canlı yayından sonra Dr. Öz anketlerde öne geçti29 Ekim 2022 Cumartesi 11:02
  • ABD’de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sunuldu29 Ekim 2022 Cumartesi 09:17
  • Donald Trump’tan ‘Twitter artık mantıklı ellerde’ açıklaması28 Ekim 2022 Cuma 21:32
  • ABD’den ‘küresel iklim krizi’ uyası: Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak28 Ekim 2022 Cuma 12:39
  • Biden 8 Kasım'da 'topal ördek' durumuna düşebilir27 Ekim 2022 Perşembe 09:35
  • Biden Yaşının ve Sağlığının Sorgulanmasının “Tamamen Meşru” Olduğunu Söyledi24 Ekim 2022 Pazartesi 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti