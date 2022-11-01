ABD’de ara seçim anketi: ‘Ülke kontrolden çıktı’

ABD’de 8 Kasım’daki ara seçim öncesi yapılan yeni bir ankete göre, halkın yüzde 80’i “ülkenin kontrolden çıktığını” düşünüyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesi heyecan giderek yükselirken, yeni bir anket ABD'lilerin çok büyük bölümünün “ülkenin kontrolden çıktığını” düşündüğünü ortaya koydu.

CBS News kanalının anketine göre, ABD'lilerin yüzde 80'i ülkenin büyük bir kaos içinde olduğuna inanıyor. Böyle düşünenlerin büyük bölümünün Joe Biden yönetiminden rahatsız Cumhuriyetler olduğu görülse de, bağımsız seçmenin de yüzde 88'i ülkede kontrol sağlanamadığı görüşünde.

Demokrat seçmenler ülkede demokratik sistemin zayıf olmasından şikayet ederken Cumhuriyetçiler arasında asıl endişe kaynağı ekonomi oldu. Ayrıca katılımcıların çoğu, Demokratlar ABD Kongresi'nde yeniden çoğunluğu kazanırsa petrol fiyatlarının daha da artacağını belirtti.

“Hangi parti sizi daha güvende hissettiriyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 46'ı Cumhuriyetçiler, yüzde 30'u Demokratlar, yüzde 24'üyse “Hiçbiri” yanıtını verdi.