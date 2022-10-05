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ABD'de seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın!

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Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Polis, katilin yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.
ABD'de seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın!

Yetkililer Kaliforniya sakinlerine geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapıyor.

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde seri katil alarmı var.

Polis, Stockton kentinde, 6 kişinin öldürüldüğünü 1 kişininse yaralandığını duyurdu. Öldürülen kişilerin, gece saatlerinde hedef alındığı belirlendi.
Cinayetlerin 5'i, temmuz ve eylül ayları arasında işlendi. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişi öldürüldü. Bir kadınsa silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan kadın, katilin üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi.

Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Katil yaklaşık bir yıldır sessizdi. Polis, katilin bir yıldır neden ortada olmadığı sorusuna bir yanıt bulamadı.

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, yaptığı değerlendirmede "Bir tarzı var bu seri katilin, örneğin zamanlama tarzı, genellikle gece yarısından hemen önce, 23:30 sularında veya gün ışığı doğmadan önce kurbanlarını belirliyor. Bu katilin genellikle eğlenceden dönen kişileri hedef aldığını anlatılıyor" dedi.

ABD'de seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın! - 2

Yetkililer, kurbanların bazılarının evsiz olduğunu açıkladı.

Polis, katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığını duyurdu.

Kaliforniya sakinlerine de geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Katilin yakalanmasına destek olan kişilere ise 125 bin dolar ödül verilecek.

 

 

 

 

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