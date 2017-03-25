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ABD'den 4 bankaya 'iflas' uyarısı!

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ABD'den 4 bankaya 'iflas' uyarısı!
Amerikalı yetkililer, İngiliz Barclays, Alman Deutsche Bank, İsviçreli Credit Suisse ve UBS'den çözümlenme planlarını iyileştirmelerini talep etti

Amerikalı yetkililer, İngiliz Barclays, Alman Deutsche Bank, İsviçreli Credit Suisse ve UBS'den iflas durumunda izleyecekleri yolları içeren çözümlenme planlarını iyileştirmelerini istedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan (FDIC) yapılan açıklamalarda, ulusal ve yabancı finans kuruluşlarının Dodd-Frank Bankacılık Reformu çerçevesinde hazırladıkları 2018 çözümlenme planlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamaya göre, aralarında American Express, Capital Oneve Discover'ın bulunduğu 15 ulusal finans kuruluşunun sundukları çözümlenme planlarında herhangi bir sorun bulunmadı.

Öte yandan, Northern Trust Corporation'a çözümlenme planında tespit edilen eksiklikleri gidermesi için 31 Aralık 2017'ye kadar süre verildi.

Açıklamada ayrıca yabancı bankalardan Barclays, Credit Suisse Group, Deutsche Bank ve UBS'in çözümlenme planlarını iyileştirilmeleri gerektiği vurgulanırken, "Bu dört bankadan her birinin kendisi için yayınladığımız kılavuzda belirtilen kırılganlıkların yanı sıra yapısından, operasyonlarından ve çözümlenme stratejisinden ötürü ortaya çıkabilecek engelleri tatmin edici şekilde çözmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Fed ve FDIC, iyileştirmelerini istediği yabancı bankalara iflas durumunda izleyecekleri yolları içeren yeni çözümlenme planlarını sunmaları için verilen süreyi ise 1 Temmuz 2018'e kadar uzattı.Yıllık çözümlenme planları, ABD'de 2007-2008 finansal krizinden sonra hayata geçirilen "Dodd-Frank Bankacılık Reformu"nun bankaların iflas etmeleri durumunda finansal istikrarı sarsmamaları için getirilen zorunluluklar arasında yer alıyor.

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