ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapacağını açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından duyurulan kararla ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'e en büyük askeri yardım paketini açıklamış oldu.

Ukrayna'ya gönderilecek yeni silahlar arasında çeşitli roketler ve son dönemde savaşta Rus ordusuna yönelik saldırılarda kullanılan güdümlü füzeler de bulunuyor.

Söz konusu silahlar, Pentagon'un mevcut stoklarından Ukrayna'ya aktarılacak.

ABD ayrıca Ukrayna'ya 4,5 milyar dolar ekonomik yardım yapacağını da açıkladı.

Dünya Bankası aracılığıyla Kiev'e gönderilecek yardım, hükümetin gerekli hizmetleri verebilmesinde ve acil insani yardım malzemelerini tedarikinde kullanılacak.

Dünya Bankası'nın tahminine göre, Ukrayna'da nüfusun çoğu Rusya'nın işgali sonrası başlayan savaş nedeniyle önümüzdeki yılın sonuna kadar yoksulluk sınırının altında yaşayacak.

ABD daha önce Ukrayna’ya yaklaşık 9 milyar dolar askeri ve ekonomik yardım yapmıştı.

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni askeri üs olarak kullanıyor

Öte yandan Ukrayna, Rusya'yı, işgal ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'ni, askeri üsse dönüştürmekle suçladı.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Enerhoatom) Başkanı Petro Kotin, BBC'ye yaptığı açıklamada, santralde 500 Rus askerinin bulunduğunu ve askerlerin tesisten roketatarlarla saldırıya hazırlandıklarını öne sürdü.

Kotin'in iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali. Rusya'nın Mart ayı başında işgal ettiği santral hala Ukraynalı teknisyenlerce işletiliyor.

Ukrayna ve Rusya santral çevresindeki saldırılarla ilgili olarak karşılıklı birbirlerini suçlamışlardı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası denetçilerin santrale girişine izin verilmesi gerektiğini söylemiş, "Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı, intihar anlamına gelir" demişti.