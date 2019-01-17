AB'den çıkışa destek yüzde 52'den 44'e geriledi

İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son ankete göre halkın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki görüşü keskin bir şekilde değişmişe benziyor. YouGov araştırma şirketinin bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde desteğin yüzde 44'e gerilediği görüldü.

İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son anket, halkın AB üyeliği konusundaki görüşünün dramatik biçimde değiştiğini ortaya koydu.

İngiliz parlamentosunun Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını reddetmesinin ardından yapılan ankete göre İngilizlerin yüzde 56'sı yeni referandum yapılması durumunda ülkenin AB üyeliğinden yana oy verecek.

BREXİT'E DESTEK YÜZDE 44'E DÜŞTÜ

YouGov araştırma şirketinin bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre AB'den ayrılma yönünde oy vereceklerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

Bu, 2016'da yapılan AB referandumundan bu yana halkın eğiliminde tespit edilen en büyük kayma olarak gösteriliyor.

AB referandumunda seçmenlerin yüzde 52'si ayrılma, yüzde 48'i ise üyeliğin devamı yönünde oy vermişti.

Ankete göre referandumdaki Brexit lehine 4 puanlık fark, bugün yerini AB üyeliği lehine 12 puanlık farka bıraktı.

BREXİT YENİDEN REFARUNDUMA TAŞINSIN SESLERİ GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi Jeremy Corbyn üzerindeki yeniden bir referanduma gidilmesi yönündeki baskı artıyor.

İşçi Partili 70 milletvekili Corbyn'in yeni Brexit referandumuna destek vermesi için çağrıda bulunurken, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti de onlara katıldı.

Corbyn ise öncelikli amacının ülkenin erken genel seçime götürülmesi olduğunu açıkladı.

Corbyn, Başbakan May'in Brexit için B Planı konusunda görüş alışverişinde bulunmaya dönük davetini de May'in 'Çıkış anlaşmasız Brexit' seçeneğini tamamen devre dışı bırakması koşuluna bağladı.

Bununla birlikte siyasi gözlemcilere göre ülkede yeni Brexit referandumu ancak 'Çıkış anlaşmasız Brexit' gerçek bir tehdit olarak ortaya çıktığında mümkün olabilecek. İngiliz parlamentosunda herhangi bir 'yumuşak Brexit' anlaşmasına destek verecek milletvekillerinin sayısının yeni Brexit referandumuna destek vereceklerden fazla olduğu belirtiliyor.

MAY, YENİ BİR REFERANDUM TALEBİNE SICAK BAKMIYOR

Başbakan Theresa May yeni bir referandumun halkta Brexit nedeniyle meydana gelen bölünmeyi gideremeyeceğini, tersine, daha da derinleştireceğini ileri sürüyor. May, yeni referandum taleplerini ısrarla reddediyor.

Uzmanlar ise May'in daha önce de erken seçim taleplerini ısrarla geri çevirdiğini ancak 2017 Nisan ayında sürpriz bir kararla erken seçime gittiğini hatırlatıyor. May'in, Brexit konusunda çıkmaza girdiği kabul ettiği anda yeni referandum fikrini kabul edebileceği değerlendiriliyor.

Sert Brexit yanlısı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage da ülkenin Brexit'i ertelemesinden ve ardından yeni referanduma gidilmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

UKIP'ten yapılan son açıklamada da "Kurulu düzenin Brexit'i iptal projesinin yeni aşamasına girdik" ifadesi kullanıldı.

İNGİLTERE'NİN AB'DEN TAMAMIYLA ÇIKIŞI 29 MART'TA TAMAMLANACAK

İngiltere'de Brexit konusunda yeni bir referandum yapılabilmesi için hazırlanacak özel yasanın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ile üst kanadı Lordlar Kamarasının onayı alması gerekiyor.

Uzmanlar bu onay sürecinin ortalama 3 aylık bir süre gerektirdiğini, bunun ardından da referandumlarda uygulanan asgari 10 haftalık kampanya sürecinin başlayacağını belirtiyor.

Referandum kararının alınması halinde, İngiltere'nin AB'ye başvurarak 29 Mart olarak öngörülen ayrılma tarihini erteletmesi gerekiyor. İngiltere'nin erteleme başvurusunun da AB üyesi 27 ülkece onaylanması gerekeceğine dikkat çekiliyor.