AB'den Çin'de üretilen güneş panellerine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen güneş panellerine uyguladığı ticari kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.
AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen güneş panellerine yönelik 5 yıldır uygulanmakta olan ticari kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Açıklamada, Avrupa'daki güneş paneli üreticileri ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda AB Komisyonu'nun söz konusu ticari tedbirleri gece yarısından itibaren sona erdirme kararı aldığı, uygulamanın AB'nin yeni yenilenebilir enerji hedeflerini yakalamasına yardımcı olacağı kaydedildi.
AB, Çin'in güneş paneli sektörüne yönelik anti damping vergilerini 2013 yılında yürürlüğe koymuştu.
Kaynak: AA
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