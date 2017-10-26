 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.703
  • Altın 154,673
  • Dolar 3,7604
  • Euro 4,4276
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAIrak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon

ABD'li 14 senatörden Trump'a Türkiye mektubu

» »
ABD'li 14 senatörden Trump'a Türkiye mektubu
ABD'de 14 senatör Başkan Donald Trump'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini bildiren senatörler, ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında gerilemeler yaşandığını savundu.

Mektubu imzalayanlar arasında Bernie Sanders ve John McCain gibi önemli isimler var.

Mektupta 'Türkiye'nin bir dizi ABD Konsolosluk çalışanını keyfi olarak tutukladığı, Uluslararası Af Örgütü'nün üst düzey yetkililerini gözaltına aldığı, Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası verdiği, Türkiyeli güvenlik personelinin Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında barışçı protestoculara vahşice saldırdığı' belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan hükümetinden insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini talep etmesi istendi.

'TÜRK HÜKÜMETİNİN KEYFİ OLARAK HERHANGİ BİR KİŞİYİ TUTUKLAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Mektupta, konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının yanısıra Mete Cantürk adlı konsolosluk çalışanının eşi ve çocuğunun gözaltına alındığı hatırlatılarak bunun konsolosluk çalışanalrına yönelik 3. tutuklama girişimi olduğu belirtilfdi ve "Türk hükümetinin keyfi olarak herhangi birini tutuklaması ya da taciz etmesi kabul edilemez, özellikle de bizim diplomatik misyon çalışanlarımız ve ailelerini" ifadeleri yer aldı.

'ERDOĞAN VE MÜTTEFİKLERİ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNİ AŞINDIRDI'

Mektupta "Erdoğan ve müttefikleri OHAL'i kullanarak ifade özgürlüğü de dahil temel hakları bastırarak, yargının bağımsızlığını zayıflatarak ve muhalefeti susturarak hukukun üstünlüğüne saldırıp Türkiye'nin demokrasisini aşındırdı. Sizi, ABD'nin bu davranışlara hoşgörü göstermeyeceğini ve herhangi bir işbirliğinin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ortak bağlılık temelinde olması gerektiği mesajını net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmeniz için uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Göçmen olmayan vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini belirten senatörler, bu hizmete ihtiyaç duyanların durumdan en az şekilde etkilenmesi için adımlar atılması çağrısı yaptı.

Mektubu imzalayan senatörler arasında Cumhuriyetçi senatör John McCain'ın yanı sıra geçtiğimiz yılki başkanlık seçimlerinde aday olan sosyalist Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Marco Rubio da bulunuyor.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı John McCain daha önce de bir mektup yayınlayarak mayıs ayında Washington'da Erdoğan'ın korumalarının karıştığı arbedenin sorumlularının cezalandırılmasını istemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD’nin Gürcistan’daki askeri üssüne ateş açıldı24 Ekim 2017 Salı 15:06
  • Eski CIA Başkanı: Soğuk Savaş'ın yeni perdesi açıldı24 Ekim 2017 Salı 14:59
  • Trump: Rusya soruşturmasına dahil olmamı kimse talep etmedi23 Ekim 2017 Pazartesi 15:56
  • Trump’tan Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına onay22 Ekim 2017 Pazar 14:23
  • Pentagon'dan Rakka'da 'Öcalan posteri' açıklaması20 Ekim 2017 Cuma 16:24
  • CIA: Kuzey Kore nükleer saldırı düzenlemenin eşiğinde20 Ekim 2017 Cuma 14:34
  • ABD'den vize açıklaması: İlerleme kaydedildi20 Ekim 2017 Cuma 13:47
  • Endonezya'daki katliamlardan haberdar olunduğu ortaya çıktı18 Ekim 2017 Çarşamba 14:19
  • Trump'tan, ölen ABD'li askerin eşine: Başına gelecekleri biliyordu18 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
  • ABD'den Kuzey Kore'ye: İlk bomba düşene kadar...15 Ekim 2017 Pazar 17:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti