  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

» »
Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı. 
ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı. 

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi. 

NASA ise Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. 

NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı. 

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 50 milyona yakın oy kullanıldı23 Ekim 2020 Cuma 16:47
  • ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde kim önde görünüyor?23 Ekim 2020 Cuma 13:57
  • ABD, yakın tarihinin en "kaotik" başkanlık seçimlerine hazırlanıyor23 Ekim 2020 Cuma 13:21
  • Trump ve Biden, Seçimler Öncesi Son Kez Karşı Karşıya Geldi23 Ekim 2020 Cuma 09:30
  • ABD, Bulgaristan’a "İkinci El" F-16 Hibe Edecek22 Ekim 2020 Perşembe 17:21
  • ABD, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı İmzalayan Ülkelerden Desteklerini Geri Çekmelerini İstedi22 Ekim 2020 Perşembe 13:15
  • Trump'ın Avukatı Gıulıanı'nin, Cohen'in Son Filmindeki Görüntüleri Tartışma Yarattı22 Ekim 2020 Perşembe 13:12
  • Pompeo'dan Dağlık Karabağ İçin "Dış Müdahalelerin Durdurulması" Çağrısı22 Ekim 2020 Perşembe 10:45
  • ABD'den 1 milyar dolarlık "Huawei" hamlesi21 Ekim 2020 Çarşamba 18:56
  • Biden ABD'deki Başkanlık Yarışında NYT Anketine Göre 9 Puan Önde21 Ekim 2020 Çarşamba 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti