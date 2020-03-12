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ABD'li Ünlü Oyuncu ve eşi Corona virüsüne yakalandı

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ABD'li Ünlü Oyuncu ve eşi Corona virüsüne yakalandı
ABD'li Ünlü Oyuncu ve eşi Corona virüsüne yakalandı

Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti.

Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında.

Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.

Australya'da bilinen vaka sayısı 139, Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3.

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