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ABD’li yetkili, Türk inşaat firmasından rüşvet aldı, mahkum oldu

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ABD’li yetkili, Türk inşaat firmasından rüşvet aldı, mahkum oldu
ABD’li yetkili, Türk inşaat firmasından rüşvet aldı, mahkum oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ihalelerden sorumlu Zaldy N. Sabino adlı bir yetkilinin, bir Türk inşaat firmasıyla kurduğu ilişkilerle ilgili davada komplo, rüşvet, elektronik dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunmayı içeren 13 suçtan mahkum edildiği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre yetkili, 87 ay hapis cezası ve ertesinde de üç yıl denetimli tahliye cezasına çarptırıldı.

60 yaşındaki Sabino’nun cezasıyla ilgili duyuru, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile FBI yetkilileri tarafından yapıldı. Dava konusu ve kararla ilgili ayrıntılara yer veren ABD Adalet Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, 4 Ekim 2019’da suçlu bulunan Sabino’ya, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Liam O’Grady tarafından cuma günü mahkumiyet cezası verildi. Sabino 87 ay hapsin yanı sıra 25 bin dolar da para cezası ödeyecek.

Davada sunulan kanıtlara göre, 2012 yılının Kasım ayıyla 2017 yılı başları arasında Sabino ve bir Türk inşaat şirketinin sahibi rüşvet ve satış dolandırıcılığı içerisine girdi. Sabino, şirketin Türk sahibinden en az 521 bin 862 dolar 93 cent nakit para alırken, Türk sahibin iş ortaklarına verilen milyonlarca dolarlık inşaat sözleşmesi ihalelerini idare etti. Sabino’nun kişisel hesaplarına, bankaların incelemesine takılacak sınırın altındaki meblağlarla toplamda yarım milyonun üzerinde para yatırıldığı bilgisi verildi.

zaldynsabino-allegation-twitter_frame-795x1024.jpgSabino hakkındaki suçlama. Belge: Twitter

Sabino Türk şirketle kurduğu kanuna aykırı ilişkiyi ve diğer bazı hususları, mal beyanı formları ve geçmiş sorguları sırasında yalan beyanlarda bulunarak gizlemeye çalıştı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında söz konusu Türk şirketinin ismi verilmedi.

 

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