  • BIST 2.086,54
  • Altın 780.68583
  • Dolar 13.4453
  • Euro 15.3722
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

ABD'nin balistik füze denizaltısı Guam Adası'nda

» »
ABD'nin çok sayıda nükleer savaş başlığı taşıyan balistik füze denizaltısı USS Nevada, Guam Deniz Üssü'ne ulaştı.
ABD'nin balistik füze denizaltısı Guam Adası'nda

ABD'nin çok sayıda nükleer savaş başlığı taşıyan balistik füze denizaltısı USS Nevada, Guam Deniz Üssü'ne ulaştı.

USS Nevada denizaltısı, cumartesi günü ABD'ye bağlı Guam Adası'ndaki donanma üssüne girdi.

Bu, 2016 yılından bu yana Guam'a yapılan ilk balistik füze denizaltısı ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ABD ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Liman ziyareti, ABD ile bölgedeki müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirerek ABD'nin kapasitesini, esnekliğini, hazırlığını ve Hint-Pasifik bölgesel güvenlik ve istikrarına olan bağlılığının devam ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ohio sınıfı USS Nevada denizaltısı, 20 Trident balistik füze ve onlarca nükleer savaş başlığı taşıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden Yönetimi Seçim Tehditlerine Karşı İstihbaratı Koordine Etmek İçin Yetkili Atadı15 Ocak 2022 Cumartesi 11:16
  • Ünlü Model Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı14 Ocak 2022 Cuma 21:02
  • ABD'de Mahkeme Eski FARC Mensuplarının 36 Milyon Dolar Ödemesine Hükmetti14 Ocak 2022 Cuma 17:03
  • Bilim insanları uyardı: Omicron varyantına karşı çift maske takın14 Ocak 2022 Cuma 13:07
  • Biden’a Yüksek Mahkemeden aşı engeli14 Ocak 2022 Cuma 11:52
  • ABD'nin Cenevre Ve Paris'teki Diplomatlarında 'Havana Sendromu' Vakaları İddiası13 Ocak 2022 Perşembe 21:51
  • Heyelan Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi13 Ocak 2022 Perşembe 21:20
  • İklim değişikliği ABD’de 145 milyar dolarlık hasar yarattı13 Ocak 2022 Perşembe 14:21
  • ABD’de Enflasyon Yüzde 7’ye Yükseldi12 Ocak 2022 Çarşamba 20:34
  • Kanada'da Kovid-19 Aşısı Yaptırmayanlardan Sağlık Vergisi Alınacak12 Ocak 2022 Çarşamba 19:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti