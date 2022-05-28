ABD’nin en ünlü ‘perili’ evi satıldı

"Korku Seansı" (The Conjuring) serisine ilham olan Rhode Island eyaletindeki ev, 1,52 milyon dolara satıldı.

ABD'de ünlü gerilim serisi “Korku Seansı” (The Conjuring) filmlerine ilham olan ve gerçekten “perili” olduğu iddia edilen ev, 1,52 milyon dolara satıldı.

Bir ormanın ortasında tek başına bulunan ahşap ev, geçen yıl 1,2 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Rhode Island eyaletindeki Burrillville kasabasında 19'uncu yüzyıldan kalma ev, tarihi mimarisinden çok içinde paranormal aktiviteler yaşandığı iddialarıyla büyük üne sahip.

Evi 2019'da satın alan paranormal olaylara meraklı Jenn ve Cory Heinzen çifti, evde sürekli hayaletler gördüklerini anlattı. İkili, 440 bin dolara satın aldıkları evde “ruhlara olan saygıları” nedeniyle aylarca odalarından çıkmadıklarını belirtti.

“ÖLÜLERLE KONUŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR YER”

Evin yeni sahibi olan emlakçı Jacqueline Nuñez, ahşap evde ruhlarla iletişim kurmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladığını kaydetti. Evde yaşamayı düşünmediğini söyleyen Nuñez, “Burası insanların ölülerle konuşmasını sağlayacak mükemmel bir yer” dedi.

Evi satışa çıkaran emlak şirketinin ilanında, “1800’lerde evde yaşayan Bathsheba Sherman’ın ruhunun dolaştığı evin ABD'nin en ünlü perili evi olduğu” belirtiliyor. Evdeki paranormal olaylarla ilgili söylentiler, Lorraine Warren'ın evle ilgili araştırılmalarına dayanan ve gişede büyük ses getiren “The Conjuring” üçlemesinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.