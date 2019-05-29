Acil doktorlarının gördüğü en acaip seks kazaları

Acilde çalışan doktorların çok ilginç hayatları olduğunu biliyor muydunuz? Her gün birbirinden farklı vakalar ile karşı karşıya kalıyorlar. Bazı vakalar çok üzücü bazıları çok korkutucu olabiliyor. Şimdi size hiç bilmediğiniz bir şey söyleyeceğiz; acil doktorlarının karşılaştığı seks kazaları! Bir anda oluşan seks kazaları için acile koşan bir çok insan var, işte acil doktorları ve hemşirelerinin verdiği o ilginç bilgiler...

Baharatlı yiyeceklerden kaynaklı genital organ yanması

Bir gece partnerinin yediği acı sostan vajinası yanan bir kadını tedavi ettik! Partneri acı sos yedikten kısa süre sonra kendisine oral seks yapmaya başlamış ve genital bölgesinde orta derece yanıklar oluşmuştu.

Anüse sokulmuş acayip objeler

‘Genel cerrahide çalışırken pek çok insanın rektumunda benzersiz objelerle karşılaştım. Buna tıp dilinde rektum yabancı cisimleri de diyoruz.’ diyor New York’tan bir plastik cerrah. Bir vakada hastanın rektumundan yumuşak pembe bir top çıkarmıştık. Daha ilginç bir vakadaysa garip şekilli bir patates.

Vajinada bulunan patlayan şekerler

Vajinasında korkunç bir rahatsız olduğunu söyleyen bir kadını hemen tedaviye aldık. Çok sıkışmış, hemen tuvalete gitmesi gerekiyormuş gibi bir o yana bir bu yana kıvranıyordu. Birkaç test yaptıktan sonra donup kaldık, zaten ondan sonra hasta ve eşi ne olduğunu açıkladı. Bebekleri doğduktan sonra uzun zamandır ilk defa yalnız bir gece geçirirken küçük bir kutlama yapmak istemişler. Kutlamanın bir parçası mı bilmiyoruz ama yedikleri patlayan şekerlerden sonra eşi, kadına oral seks yapmaya başlamış. Tabii şekerler patlayarak kadının vajinasında korkunç bir yanma hissi oluşturmuş. Doktorlara da bölgeyi temizlemek düşmüş.

Kırık penisler

Kırık penisiyle korkudan ne yapacağını bilmez halde bir çöpçü geldi acil servise. Onunla tanıştığımda karısıyla acil odasında bekliyordu ve penisini elektrik direğine çarptığını söyledi. Ama tabii ki bu, adamın karısının yanında söylediği bir yalandı. Penisi kırabilecek belli birkaç durum var ve bu onlardan biri olamaz. Adamın eşinden odayı kısa bir süreliğine boşaltmasını rica ettik. Tabii o da gerçeği itiraf etti. Otel odasında bir hayat kadınıyla cinsel ilişki yaşarken kırmış penisini! Karısı hiçbir zaman gerçeği öğrenemememiş olsa da adam iyileşti.

Diş telleriyle yapılan oral seks

Oral seks yapmadan önce ne yediğinize dikkat edin demiştik ya, ağzınızda ne olduğuna da dikkat edin! Bir gün bir üniversite öğrencisi midesinde parça parça yutulmuş bir penisle geldi. Uzun bir soruşturmadan sonra itiraf etti, diş telleri olan bir başka öğrenciye oral seks yapmıştı...

Penise sıkışmış alyans

60 küsur yaşında bir adamı penisine sıkışmış alyansından kurtardık. Ereksiyon problemi yaşayan adam internette bunun çözüm olacağını okumuş ve evde kendi kendine denemeye koyulmuş. Sonrası malum.

Penisini ağırlığa sıkıştıran fitness sevdalısı

Bir fitness fanatiği penisini ağırlığa sıkıştırdıktan sonra dehşet içinde hastaneye koşmuştu. İsmini vermek istemeyen hastanın rengi mosmor olmuş penisini kurtarmak için itfaiyeyi çağırdık! 3 saat boyunca adamın penisini 2,5 kiloluk ağırlıktan kurtarmak için uğraştılar.