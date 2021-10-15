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Ada Satın Alan Kıbrıs Pasaportlu Rus Oligark

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Ada Satın Alan Kıbrıs Pasaportlu Rus Oligark
Ada Satın Alan Kıbrıs Pasaportlu Rus Oligark

Kıbrıs pasaportunu kullanarak Finlandiya’da ada satın alan Rus oligark İgor Kesaev, Rum basınında gündem olmaya devam ediyor.

Altihia gazetesi “AKEL Sustu-İgor Kesaev’in Vatandaşlığı Kaldırılıyor” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Finlandiya’da jeostratejik öneme sahip olan bir adayı, Kıbrıs pasaportu kullanarak satın alan Rus oligark İgor Kesaev’in, Dimitris Hristofyas’ın başkanlığı döneminde, şüpheli geçmişi araştırılmaksızın 2012 yılında Kıbrıs vatandaşlığına alındığını yazdı.

Kesaev’in şüphe içeren nedenlerden dolayı Finlandiya’da ada satın aldığını yazan gazete,  ajan olduğu düşünülen Kesaev’in Rusya’nın stratejik çıkarları için adayı satın aldığının da tahmin edildiğini belirtti.

Gazete bu olayın gündeme gelmesiyle birlikte AKEL’in konu hakkında sessiz kaldığını, tek bir kelime bile etmediğine dikkati çekti.

AKEL’in sustuğunu çünkü Kesaev’inn AKEL-Hristofyas hükümeti döneminde vatandaşlık aldığını yazan gazete, Kesaev’in 15 Şubat 2012 tarihinde vatandaşlık başvurusu yaptığını,  o dönemin İçişleri Bakanı Eleni Mavru’nun 21 Mayıs 2012 tarihinde Rum Bakanlar Kurulu’na ilgili vatandaşlığın onaylanmasını talep ettiğini, 25 Mayıs 2012 tarihinde ise bunun onaylandığını belirtti.

Gazete haberinde, Kesaev’in isminin, vatandaşlıktan çıkarılmaları gündemde olan kişiler listesinde de yer aldığını anımsattı.

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