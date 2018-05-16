Ahmet Japon Levent Anı Darts Turnuvası ile anıldı

Lefkoşa Spor Birliğinin organize ettiği,Ahmet Japon Levent Anı Darts Turnuvası,26dartsçı’nın katılımı ile gerçekleşti. Gerçekleştirilen turnuvada 1.Tonguz Çakmak, 2.Kurtuluş Kamalı, 3. Derviş Çocuk oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini merhumun ailesi taktim etti. Buna göre 3.’ye ödülünü Barış Manço Parkı işletmecisi Erkan Çoşkuner verirken, 2.’ye ödülünü merhum Ahmet Japon Levent’in torunu Turgut Çalıcı verirken, turnuva da şampiyon olan Tonguz Çakmak’a ödülünü merhum Ahmet Japon Levent’in oğlu Aliriza Levent taktim etti. Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.
En yüksek sayıdan bitiren, Kurtuluş Kamalı
En az okta bitiren, Kurtuluş Kamalı
En yüksek sayı atan, Serkan Can
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