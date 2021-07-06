Yazar Ahmet Sanver’in 15. kitabı çıktı.

Sanver, Kıbrıs tarihinden, kültüründen, örf ve adetlerinden pasajların yer aldığı yeni kitabında, gerçek yaşanmış olayların öykülerini kaleme aldı.

Ahmet Sanver, kitabıyla ilgili açıklamasında, “Anlatımlarımın kolay anlaşılması için yalın ve yerel diyalog üslûbu kullanmaya özen gösterdim, klişe yazımlardan da sakındım da sakındım. Tüm öykülerin sonunda konu ile ilgili açıklamalı fotoğrafları da bulacaksınız” ifadelerine yer verdi.