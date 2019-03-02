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Akıncı’nın BRT’de yapmış olduğu açıklamalar Rum basınında da yer aldı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BRT’de katıldığı Gündem Özel programı çerçevesinde yapmış olduğu Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar Rum basınında da geniş yer buldu.
Akıncı’nın BRT’de yapmış olduğu açıklamalar Rum basınında da yer aldı

Alithia gazetesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını “Akıncı’dan, BRT’ye,  Tüm Konuları Kapsayan Mülakat-Anastasiadis Eşitlik Konusunda Caydı” başlığıyla verirken, Akıncı’nın enerji konusundaki açıklamalarına ise  “Uluslararası Toplum Kıbrıslı Rumları Şımartmamalıdır” başlığı altında yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Akıncı’nın açıklamalarını  “Eroğlu’yla Ortak Açıklama Temelinde Desantralizasyon” şeklinde aktarırken; enerji konusundaki açıklamalarını “Akıncı, Glafkos Hedefindeki Sonuçların Ardından Uyarıyor-Enerji Konusunda da Ankara Rotasıyla” ayrı başlıklar altında başka bir haberde aktardı.

Politis gazetesi “Akıncı Gerginlikten Kaçınmalıyız Yorumunda Bulundu-Doğal Gaz İçin İşbirliği” başlıklarını kullanırken; Haravgi gazetesi, “Akıncı, Crans Montana’ya İlişkin Anastasiadis’in İleri Geri Hareket Etmesine İlişkin-Olumlu Oyda Bugün Geri Adım Atılıyor” başlıkları altında habere yer verdi.

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