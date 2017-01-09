 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.218
  • Altın 140,296
  • Dolar 3,7030
  • Euro 3,9020
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

AKM Milli Kütüphane hizmet vermeye başladı

»
AKM Milli Kütüphane hizmet vermeye başladı
Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi, hizmet vermeye başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi’nin bir süreden beri tadilattı yapılan Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi, bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,  Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi hafta içi mesai saatleri içinde, cumartesi günleri ise saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

Bu arada tadilatı tamamlanmak üzere olan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konferans ve sergi salonlarının da en kısa sürede yeniden hizmete gireceği ve açılış tarihlerinin ileriki günlerde duyurulacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi”nde tüm engeller aşıldı07 Ocak 2017 Cumartesi 13:43
  • Pazar günü Lefkoşa Bandabuliya’da iki toplumlu konser düzenlenecek06 Ocak 2017 Cuma 15:50
  • Gazimağusa Belediyesi Beethoven’ın 9. Senfonisi konserine ev sahipliği yapıyor06 Ocak 2017 Cuma 15:35
  • Khora Mağusa kitap tanıtımlarına devam ediyor06 Ocak 2017 Cuma 14:16
  • 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak06 Ocak 2017 Cuma 11:16
  • Devlet fotoğraf yarışması sergisi açıldı06 Ocak 2017 Cuma 10:05
  • LBO ‘Latin Esintiler’ konseri verdi05 Ocak 2017 Perşembe 15:09
  • "Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları"04 Ocak 2017 Çarşamba 18:02
  • KKTC'de Pazar günü "Hamsi Festivali" düzenlenecek04 Ocak 2017 Çarşamba 10:13
  • LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak’ta04 Ocak 2017 Çarşamba 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti