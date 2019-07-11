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AKP'de işler karışık! "Kaç milletvekilinin gideceği hesapları yapılıyor" diyen Selvi'den bomba yazı!

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AKP'de işler karışık! "Kaç milletvekilinin gideceği hesapları yapılıyor" diyen Selvi'den bomba yazı!
AKP'de işler karışık! "Kaç milletvekilinin gideceği hesapları yapılıyor" diyen Selvi'den bomba yazı!

"Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor" kulisini paylaşan Abdulkadir Selvi, gözlerin vekillere çevrildiğini belirterek "Milletvekilleri Erdoğan’a bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a karşı kullandığı 'Ümmeti parçalamaya hakkınız yok' ifadesini değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan kimin için ‘Sonları hüsran olacak’ dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları yazdı:

"Milletvekilleri neden bağlılıklarını bildirme gereği duydu?"

"Dünkü toplantıda daha önceki iki toplantıdan farklı bir sahne yaşanıyor. Yirmiye yakın milletvekili söz alıyor. Söz alan milletvekilleri Erdoğan’a bağlılıklarını bildirerek konuşmaya başlıyorlar. İstisnasız olarak, ‘Hiç endişeniz olmasın, biz sizin yanınızdayız’ diyorlar. Daha önceki toplantılarda böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamasına rağmen bu kez milletvekilleri neden bağlılıklarını bildirme gereği duydu?

"Kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor"

AK Parti’nin içinden iki ayrı partinin doğmaya hazırlandığı bir dönemde elbette ki gözler milletvekillerine çevrildi. Ali Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor. Davutoğlu ile beraber hareket edip etmeyecek milletvekilleri araştırılıyor. O nedenle milletvekilleri Erdoğan’a bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı hissediyorlar. Bazı milletvekilleri ise bizzat Erdoğan’ın yanına giderek ’Yanınızdayız’ diyor. ’Siyasete sizinle başladım, sizinle bitiririm’ diyenler çıkıyor. ’Benim liderim sizsiniz. Başka arayışım olmaz’ diyene rastlanıyor.

"Erdoğan’a ’Siz ümmetin liderisiniz’ diye hitap ediyorlar"

AK Parti milletvekilleri sadece bağlılıklarını bildirmiyorlar. Erdoğan’a ’Siz ümmetin liderisiniz’ diye hitap ediyorlar. Dikkat buyurun, Erdoğan, Ali Babacan’a ’Partiyi parçalıyorsunuz’ dememişti, ’Ümmeti parçalıyorsunuz’ demişti. Erdoğan bu tablodan memnuniyet duyuyor.

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