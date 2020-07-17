Akyar’ın İngiliz Üs Bölgelerinin İnkışafı Siyasi Beyanı Dışında Bırakılmasından Dolayı Hoşnutsuzluk

Güney Kıbrıs’taki “Derinya Belediyesi”, İngiliz Üslerine ilişkin Siyasi Beyanda, “belediyenin” Akyar konusunda sunduğu önerilerin reddedilmiş olmasından rahatsızlık duyduğunu basın açıklamasıyla ortaya koydu.

Alithia’nın haberine göre “Derinya Belediyesi” tarafından yapılan açıklamada, Akyar’ın, İngiliz Üsler Bölgesinin inkişafına dair Siyasi Beyan dışında bırakılmasından dolayı “hoşnutsuzluk” duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye olarak, sınırları içerisinde bulunan Akyar’ın inkişafıyla ilgili bir dizi teklif ve önerileri sundukları ancak Rum Çevre Dairesi ile İngiliz Üsler idaresi tarafından yayımlanan Siyasi Beyan taslağı, şehircilik haritaları ve stratejik çevre etki raporları dikkatlice okunduğunda, bütün önerilerinin reddedildiğinin görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, bu durumun belediye ve bölge halkı arasında hoşnutsuzluk yarattığı ve İngiliz Üslerinin, bölgeye dair herhangi bir değişikliğe ve bölgenin kalkındırılmasına karşı takındığı olumsuz tavrın, “haklı soru işaretleri yarattığı” savunuldu.