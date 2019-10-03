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Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın “FMR (Efemer)” sergisi pazartesi günü açılıyor

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lev Adil ve Aslı Bolayır’ın, “FMR (Efemer)” isimli, resim ve enstalasyon sergisi, 7 Ekim Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.
Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın “FMR (Efemer)” sergisi pazartesi günü açılıyor

Pazartesi günü saat 19.00’da açılacak sergi, 16 Ekim’e kadar izlenebilecek.  

“FMR (Efemer)” sergisi, geçici, sanat tarihinde iz bırakmayan kavramları bir araya getiriyor. Adil, iç ve dış dünyaları sorgularken; Bolayır, mekânın içinde yaratılanlar ve bıraktığı etkileri irdeliyor.

ALEV ADİL 

Şair ve performans sanatçısı olan Alev Adil, Central Saint Martins, University of the Arts London’da Multimedia Poetics ve Expanded Life Writing konularında doktora yaptı; Finlandiya’dan Azerbaycan’a uzanan uluslararası platformlarda performanslar sergileyip sergiler açtı.         
 
ASLI BOLAYIR 

Fransa’da Marsilya Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Aslı Bolayır, yurt içi ve yurt dışı birçok kişisel ve kolektif sergide yer aldı. Çalışmaları özel ve kamusal koleksiyonlarda bulunan Bolayır, Expressive Arts atölyelerini Kıbrıs ve İspanya’da devam ettiriyor. 

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