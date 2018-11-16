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Alişan: Bana 'yalaka' dediler

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Alişan' kendisine yalaka diyenlere sitem etti.
Alişan: Bana 'yalaka' dediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gönülden sevdiğini belirten türkücü Alişan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine gittikten sonra 'yalaka' diye eleştirildiğini söyledi. Alişan, "Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için bugüne kadar tek bir şey istemedim. Telefon açıp 'televizyon programı, konser yapmak istiyorum' gibi bir şey demedim" ifadesini kullandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Alişan, kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gittiğimden beri, ilk cumhurbaşkanlığı vizyon toplantısına gittiğimizden beri birtakım insanlar bizi 'Sanatçı değil bunlar, saray soytarısı, yalakalar, Cumhurbaşkanı yanlısı' gibi şeyler yazdılar."

'CUMHURBAŞKANINI BUNDAN SONRA DA SEVECEĞİM, YANINDA OLACAĞIM'

​"Devletinin, milletinin, cumhurbaşkanının yanında olan insanı eleştiren bir grup var. Bunlara göre ağzımızla kuş tutsak bir şey yapamayız. Tabii ki herkesi mutlu edemezsin ama ben bunu defalarca anlatmama rağmen anlamıyorlar" ifadelerini kullanan Alişan, şöyle devam etti:

"Herkes kendinden meshuldur. Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için bugüne kadar tek bir şey istememişimdir. Telefon açıp da 'Başıma bir şey geldi, bir televizyon programı yapmak istiyorum, şurada konser yapmak istiyorum' gibi tek bir şey dememişimdir. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim; AK Parti iktidarının bu sene 17. veya 18. senesi, bu kadar sene içinde 20 tane belediye konseri yapmadım, eskiden daha fazla konsere gidiyordum. TRT 1'de programım yok."

 

"Allah yardım ediyor, ondan bir yerlere geldim. Ama insanların gözünde sanki biz iş ve daha fazla para kazanmak için yalakalık yapıyormuşuz gibi" diyen Alişan, "Belki böyle insanlar vardır ama beni aynı kefeye koymaları üzüyor. Çünkü ben cumhurbaşkanını gönülden seviyorum. Bundan sonra da seveceğim, yanında olacağım" diye konuştu.

'BİRİ 1 TL HEDİYE ETMİŞ, BULMAK İÇİN DEFALARCA DÜĞÜN CD'SİNİ İZLEDİM'

Geçtiğimiz mayıs ayında Buse Varol'la evlenen Alişan, düğünde bir kişinin kendilerine altın kutusunda 1 TL para hediye ettiğini ve kimin yaptığını bulmak için düğün CD'sini defalarca izlediğini söyledi.

Alişan, olayı şu sözlerle anlattı: "Düğüne 900 kişi geldiği için güzel bir takı oldu. Ama zaten Doğu düğünlerinde böyle olur. Düğünden 2 gün sonra annemle takılara baktık. Bir tanesi o kadar güzel bir süs yapmış ki kuyumcudan altın kesesi falan almış. İçinden 1 lira çıktı. Takılar keseye atıldığı için anlaşılmadı. Kimin attığını öğrenmek için düğün CD'sini çok izledim."

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