Almanya’da AfD protestoları: 1 milyondan fazla kişi katıldı

Almanya’da 2024 yılı sokak hareketlilikleri hız kesmeden devam ediyor. Yılın daha ilk ayı sona ermeden önce çiftçilerin ülkenin hemen her kentinde büyük ses getiren eylemleri ardından da demiryolu makinistlerinin ülke çapında düzenledikleri grev gündeme damgasını vurmuştu.

25 Kasım günü Potsdam yakınlarında düzenlenen ve içerisinde AfD (Almanya için Alternatif) ve CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) yöneticilerinin de bulunduğu bir grup siyasetçi ve patronun katılımıyla düzenlenen ve göçmenleri sınır dışı etme planlarının yapıldığı toplantıdan görüntülerin Correctiv tarafından kamuoyuna servis edilmesi sonrası pek çok kentte eylem çağrıları yapılmıştı.

Bu gelişmelerin üzerine son birkaç günde Berlin, Frankfurt, Münih, Köln, Hamburg gibi büyük kentleri başta olmak üzere geniş katılımlı pek çok miting gerçekleştirildi. Eylem çağrıları çoğu zaman demokrasiyi savunmak veya nefrete karşı çıkmak gibi net olmayan hedefler içerse de göstericilerin zorunlu geri göndermelere karşı çıkan ve AfD ile Naziler arasındaki benzerliklere dikkat çekerek faşizme karşı birlik çağrısı yapan dövizleri taşıdığı gözlemlendi.

Münih'te miting aşırı kalabalık nedeniyle iptal edildi

Gösterilere en yoğun katılım Münih kentinde oldu. Polise göre, kentteki gösterilere katılanların sayısı 80 bin olurken, gösterinin organizatörlerinden Luc Ouali, katılımın 250 bine yaklaştığını kaydetti.

Organizatörler, kısa bir süre sonra aşırı kalabalığın güvenlik sorunu yarattığı gerekçesiyle mitingin iptal edildiğini duyurdu.

Ülke genelinde bir milyondan fazla kişi katıldı

Cumartesi günkü gösterilere ülke genelinde yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Frankfurt am Main, Hanover, Dortmund ve Braunschweig, cumartesi günü düzenlenen mitinglere en yoğun katılımın olduğu kentler oldu.

Cuma günü Hamburg'da düzenlenen gösterilerin de yoğun katılım nedeniyle erken bitirildiği kaydedildi. Kentteki gösterilere 160 bine yakın kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Haftasonu ülke genelindeki gösterilere 1 milyondan fazla kişinin katıldığı söyleniyor.