  • BIST 2.382,92
  • Altın 944.858
  • Dolar 15.9326
  • Euro 16.8619
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Almanya’da camiye boyalı saldırı

» »
Almanya’nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.
Almanya’da camiye boyalı saldırı

Almanya’da ırkçı saldırılar devam ediyor. Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.

Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Finlandiya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması19 Mayıs 2022 Perşembe 20:28
  • NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Brüksel’de toplandı19 Mayıs 2022 Perşembe 16:57
  • Dendias: "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil"19 Mayıs 2022 Perşembe 12:27
  • BM: Ukrayna limanları tahıl ihracatına açılmazsa kıtlık ve kitlesel göç yaşanabilir19 Mayıs 2022 Perşembe 10:32
  • Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı19 Mayıs 2022 Perşembe 10:25
  • BM: Ukrayna'daki savaş gelecek aylarda küresel gıda krizine yol açabilir19 Mayıs 2022 Perşembe 09:08
  • Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı19 Mayıs 2022 Perşembe 09:03
  • İspanya, kadın çalışanlara regl iznini onayladı18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:37
  • Brezilya'da kasırga: On binlerce ev elektriksiz kaldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
  • Lübnan seçimleri: Sistemde bir gedik açıldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti