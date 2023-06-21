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Almanya’dan vize hamlesi: Yeni nesil işçi göçü nasıl işleyecek?

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Almanya'nın "yeni nesil nitelikli göçmen yasasının" detayları belli oldu. Schengen vizesinde kriz yaşanırken, nitelikli göçmen için hazırlanan plandaki bazı detaylar öne çıktı.
Almanya’dan vize hamlesi: Yeni nesil işçi göçü nasıl işleyecek?

Almanya, hem değişen dünyaya ayak uydurabilmek hem de işgücü açığını kapatmak için “Nitelikli İşgücü Yasası”nı ve yeni “Vatandaşlık Yasası”nı birlikte harekete geçiriyor.

Meclisten kısa süre içinde geçmesi beklenen yasayla, başta Türkiye olmak üzere, AB dışı ülkelerden 7 yılda, 7 milyona yakın “Nitelikli Göçmen İşçi” alınacak.

Bir yanda, turist vizesi verilmezken, diğer yandan böyle bir yasanın çıkması kafaları karıştırıyor.

NİTELİKLİ OLMAYAN AYIKLANACAK

Almanya ve AB, sıkı vize politikasıyla, “Nitelikli olmayan, topluma yük olabileceğini düşündüğü” kişilerin önünü kesiyor.

Diğer yandan da, “Nitelikli personeli almak için” yeni bir “Ulusal Vize sistemi” getiriyor. Schengen vizesi zorlaşırken ya da “yavaşlatılırken”, yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra “Ulusal Vize” hızlandırılacak.

Yeni yasa, başta AB'nin uyguladığı “Mavi Kart”la Türk ve yabancı işçi alma sistemi olmak üzere, yabancılar yasasında, oturum yasasında, sosyal haklarla ilgili yasalarda, vatandaşlık yasasında büyük değişiklikler getiriyor.

İncelediğimiz 300 sayfayı aşkın yeni yasa taslağı, aynen onaylanırsa, sistem şu şekilde işleyecek:

1) UYGUN İŞ BULMA ŞARTI: Almanya'ya ve diğer AB üyesi ülkelere gidebilmenin ilk şartı, meslek eğitimine ya da yıllar içinde alıştığı mesleğe uygun iş bulabilme. Bu iş teklifi ile “Ulusal Vize”ye başvurulacak. İşyeri de zaten Almanya’dan, Türkiye’deki konsolosluklara “Davetiye” gönderecek. Doktorlarda olduğu gibi, belirli bir düzeyde Almanca veya İngilizce şartı aranıyor. İş bulup yerleşenler, ailesini yanına alabilecek.

2) MAAŞTA ALT SINIR 3500 EURO: İş teklifi ile Almanya'ya gelmek isteyenlerin en az brüt 3500 Euro'luk teklif almış olması gerekiyor. Bunun altındaki tekliflere, “istisnai durumlarda” ve kısa süreli izin verilebilecek. Ama ana uygulama bu. Bilgisayarcılar, sağlıkçılar, inşaat sektöründe uzmanlar, su ve kalorifer tesisatçıları, akla gelebilecek her alanda mesleği olanlar başvurabilecek.

3) İŞYERİ DEĞİŞTİRME İMKANI: Almanya'ya bir işyerinin davetiyle gelenler, belirli bir süre sonra istemezse, işyerini değiştirebilecek. Hatta başka bir AB üyesi ülkeye geçebilecek. Bir yıl ve üç yıllık iki sınır bulunuyor. Üç yılın ardından sürekli oturma izni alınabilecek. 5 yılın ardından Alman vatandaşı olunacak. Sistem, 1960'lardaki işçi göçünden çok farklı işleyecek. Bu kez işçiler değil, “eğitimli eleman ve beyin göçü” hedefleniyor.

4) İLTİCACILAR VE KAÇAKLAR: Almanya'ya kaçak gelip iltica talep etmiş Türkler, 29 Mart'ta kadar başvurusu yapmışsa, haklardan yararlanacak. Yani iş bulurlarsa, oturma ve çalışma iznine kavuşacak. Durumları yasal hale gelecek. Bunlarda 3500 Euro'luk alt sınırın aranması beklenmiyor. Yani, inşaatta bir iş bulurlarsa bile çalışabilirler.

5) TURİST VİZESİYLE GELENİN DURUMU: Almanya'dan bir iş daveti ya da teklifi almadığı halde, turist olarak gelmiş olanlar da benzer haktan yararlanabilecek. Bunlar, Almanya'da uygun iş bulur ve belirli bir geliri sağlayacağını garanti ederse, çalışma ve oturma izni alabilecek.

6) SÜREKLİ OTURUM VE VATANDAŞLIK: Türkler'in, AB üyesi olmayan diğer ülkelerden farklı durumu var. AB ile imzalanan Ortaklık Anlaşması ve 1/80 ve 1/83 sayılı Ortaklık Konseyi kararları ile Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın örnek kararları, Türkler'in kısa sürede AB‘de yerleşme hakkını öngörüyor. Bu da üç yıllık bir süre sonunda AB'de sürekli oturma iznini getiriyor. Ardından vatandaşlık mümkün.

7) PUANLAMA SİSTEMİ VE HİZMETLER: Türkler'in Almanya'ya gelebilmesi için belirli bir puanı bulmaları gerekecek. Şans Kartı adı verilen sisteme göre, bir meslek sahibi olma, dil bilme, Almanya'da yakını olması, yaşı 45'in altında olması, iyi bir iş teklifi alması; olumlu puanla birlikte Ulusal Vize almasında etkili olacak. Yaşı büyük olanlar da diğer şartları yerine getirebiliyorsa, gelebilecek.

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