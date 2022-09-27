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Almanya’yla kriz: Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

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Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Erdoğan’la ilgili hakaret içeren ifadeleri Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı.
Almanya’yla kriz: Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

TC Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Kubicki, bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Avrupa’ya yeni göçmen akınını tetikleyebileceğini öne sürerek TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hakaret dolu ifadeler kullanmıştı.

TC Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Kubicki'nin sözlerini kınadı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadeleri, adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir.”

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