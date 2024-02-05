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Alsancak'ta Hırsızlık Olayı: İkametgaha Girilip Cep Telefonu Çalındı, Zanlı Tutuklandı

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Alsancak'ta Ev Hırsızlığı: Y.M.A. (E-26) Tutuklandı, Çalınan Cep Telefonu Emare Olarak Alındı
Alsancak'ta Hırsızlık Olayı: İkametgaha Girilip Cep Telefonu Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Alsancak'ta Hırsızlık ve Mülke Tecavüz Olayı: Zanlı Tutuklandı

Alsancak'ta, 04 Şubat 2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında meydana gelen üzücü bir olayda, bir ikametgahın balkon kapısı kasten kırılarak hasara uğratıldı. Ev sahibinin balkonda bulunan yatak odasının kapısının açılmasıyla içeriye giren hırsız veya hırsızlar, odada muhafaza edilen cep telefonunu çaldılar.

Olayın yaşanmasının ardından, polise bilgi verildi ve kısa sürede olay mahalline ulaşıldı. Yetkililer, meselede zanlı olarak görülen Y.M.A. (E-26)'yi bölgede tespit ederek hemen tutukladılar. Zanlının üzerinde çalınan cep telefonunun bulunması üzerine, telefon emare olarak alındı ve soruşturma başlatıldı.

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