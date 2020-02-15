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Amerikan medyası: "Abd ve taliban ateşkes için anlaştı"

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Amerikan medyası: "Abd ve taliban ateşkes için anlaştı"
Amerikan medyası: "Abd ve taliban ateşkes için anlaştı"

ABD yönetimi ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı ve ateşkesin ardından kapsamlı barış görüşmelerinin başlayacağı bildirildi.
Amerikan medyasının, adı açıklanmayan bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberlerde, 7 günlük ateşkes anlaşmasının kısa süre içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.
 

Söz konusu haberlerde, kapsamlı barış görüşmelerinin söz konusu ateşkes sürecinin hemen ardından başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Taliban'ın anlaşma kapsamında mayın, roket ve canlı bomba saldırılarını durduracağı kaydedilirken, ABD'nin 7 günlük gözlem sürecinin ardından anlaşmaya ilişkin bir ihlal olmadığı sürece anlaşma safhasına geçeceği vurgulandı.
 

Öte yandan, barış görüşmelerinin oldukça detaylı ve Afganistan genelini kapsayacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu anlaşmaya yönelik olumlu bir tutum sergilediği ifade edildi.
Bununla birlikte ABD ve Taliban arasındaki görüşmelerin planlandığı ölçüde gitmesi durumunda ABD askerlerinin Afganistan'dan 18 ay içerisinde çekilmeye başlayacağı da ileri sürüldü.
 

TRUMP BARIŞ MÜZAKERELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.
 

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban, bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.
Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.
 

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı. 
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu, ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

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