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Anadolu Ajansı İmralı'dan Öcalan haberi geçti!

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Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı
Anadolu Ajansı İmralı'dan Öcalan haberi geçti!

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulundu.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.

Mektubunda HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulunan teröristbaşı Öcalan, şunları kaydetti:

"HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir."

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