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Anastasiadis “Altın Pasaport” Programı Hakkında Konuştu

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta uygulamadan kaldırılan, yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi programı konusunda Yunanistan’ın “Antenna” televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Anastasiadis “Altın Pasaport” Programı Hakkında Konuştu

Politis gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Altın Pasaport” olarak da bilinen yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi programında patlak veren skandallar ve kendi kızlarına ait avukatlık bürosunun bu işlemlerle ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu.


Anastasiadis, yatırım programının, emlak ofisleri, avukatlık büroları ve inşaat sektöründeki bazı kötü niyetli kişiler tarafından suiistimal edildiğini belirtirken, bu tür kişilerin yasalardaki açıklardan her zaman yararlandıkları iddiasında bulundu.


Anastasiadis ayrıca, kendi kızları tarafından yönetilen ve kendi adını taşıyan “Nikos Anastasiadis” avukatlık bürosunun bu konuda hiçbir hatası bulunmadığını belirterek, 2013 yılında başkan seçildiğinde kendisine ait yüzde 50’lik hisseyi kızlarına devrettiğini ancak şirketin adının değişmesinin mümkün olmamasından ötürü, kendisini suçlamak isteyenlerce suiistimal edildiğini öne sürdü.


Kızlarının avukatlık bürosunun MOKAS ve Moneyval kurumlarının denetiminden başarıyla geçtiklerini ifade eden Anastasiadis, inşaat şirketi bulunan damadı Yannis Misirlis’in adının da bu skandala karışmasına açıklık getirdi.


Anastasiadis, damadının şirketi, kızıyla evlenmeden yıllar önce kurduğunu ve yapılan suçlamaların verilen 6 bin 744 vatandaşlıktan sadece 7’siyle alakalı olduğunu ifade ederek, kızlarının avukatlık bürosunun ise sadece 57 vatandaşlık verilmesine aracı olduğunu, bunların araştırılmasının kolay olduğunu vurguladı.
Anastasiadis, skandal sonrasında kendisine yapılan “bel altı vuruşların” kendisini üzdüğünü de sözlerine ekledi.

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