Anastasiadis: “Guterres’e diyaloğa ilişkin isteğimizi anlatacağım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 22 Mart’ta New York’ta gerçekleşecek görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e “Kıbrıs Rum kesiminin diyalogun sürmesine ilişkin mutlak arzusunu anlatacağı” haber verildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Limasol Maratonu’nun dün gerçekleşen açılış töreninde konuşan Rum lider, BM Genel Sekreteri’ne “Kıbrıs Rum kesiminin, kendi sorumluluğu olmadan kesintiye uğrayan diyalogun sürmesine dair mutlak arzusunu anlatacağını” yineledi.

Hedeflerinin, yalnızca bir toplumun değil, iki toplumun da beklentilerine, kaygılarına ve endişelerine yanıt verecek bir çözüm bulunması olduğunu da yineleyen Anastasiadis, “Herhangi bir üçüncü tarafın garantör olmasına veya özellikle de işgal birliklerinin varlığına kesinlikle izin vermemesi gereken bir çözümden” söz etti.

Anastasiadis, ziyaretinin amacının “hem sahip olduğu isteği tekrarlamak, hem de bir çözümün sürdürülebilir, işler ve halk tarafından da kabul edilmesi için gerekli çerçeveyi yinelemek olduğunu” da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere masasına dönüp dönmeyeceği konusundaki bir soruya karşılık da Anastasiadis, buna Akıncı adına yanıt veremeyeceğini söyleyerek, ancak bunu umduğunu dile getirdi.

Anastasiadis, ziyareti sırasında, İngiltere Dışişleri Bakanıyla da görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise, “muhtemelen” yanıtını verdi.

ANASTASİADİS’İN TEMASLARI

Anastasiadis’in New York’a gitmek için bu akşam adadan ayrılacağını yazan Fileleftheros gazetesi ise, Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin haricinde, Güney Kıbrıs’a yatırımların çekilmesini hedefleyen bir dizi temasta bulunacağını da kaydetti.

Anastasiadis’in bir yatırım toplantısında konuşma yapacağını yazan gazete, Anastasiadis’in enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileriyle, ABD’de yaşayan Rumlarla ve diğer faktörlerle de görüşmeler yapacağını belirtti.

Anastasiadis’e ABD ziyaretinde eşlik edecek heyette Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis, Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yer alacağını kaydeden gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki çarşamba günü New York’taki Metropolitan Club’da düzenlenecek olan “Kıbrıs İçin Yatırım Forumu” konulu bir toplantıda konuşacağını ifade etti.

Anastasiadis’in temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa Konuları Bakanı ile görüşmeler yapacağını da yazan gazete, Anastasiadis’in ExxonMobil şirketi yetkilileriyle görüşeceğini de belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in 23 Mart akşamı ise New York’tan Roma’ya hareket edeceğini ve burada Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıldönümü etkinlikleri için, AB devlet ve hükümet başkanlarının gerçekleştireceği gayri resmi zirve toplantısına katılacağını da ekledi.