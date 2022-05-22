Anastasiadis Pazartesi günü Charles Michel başkanlığındaki telekonferans toplantısına katılacak

Zirvenin gündeminde Ukrayna krizi, küresel enerji krizi ve Avrupa savunma ve güvenliği yer alacak.

Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in haftalık programını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Direktörü Andreas Iosif, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba günü, Başkan İşverenler ve Üreticiler Federasyonu’nun yıllık Genel Kuruluna hitap edecek ve Kıbrıs ekonomisinin gidişatı ve gelecekteki beklentileri hakkında konuşacağını belirtti.

Perşembe günü, Cumhurbaşkanı "Herkes için Sağlık" hükümet programının uygulanmasını gözden geçirmek için yetkili bakanlar ve yetkililerle bir toplantıya katılacak.

Cuma günü, hükümetin enflasyonla mücadeleye yönelik ek önlemlerini onaylayacak bir Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.