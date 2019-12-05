Anastasiadis’in BM Günü mesajı

Anastasiadis, bu şekilde “Türk tarafının, sorunu toplumlar arası anlaşmazlığa indirgeme çabalarının engellediği” iddiasında da bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, Anastasiadis, BM Günü dolayısıyla Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törende Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas tarafından okunan mesajında, BM’nin, Barış Gücü aracılığıyla Kıbrıs’ta yasal düzenin gözetimi ve uygulanmasına önemli katkıda bulunduğu görüşünü ortaya koydu.

Rum Yönetimi’nin BM örgütünün işleyişine, temsil ettiği ilke ve değerlere önem verdiğini kaydeden Anastasiadis, BM’nin işleyişinin evrilmesi ve iyileşmesi gerektiği görüşüyle, Genel Sekreter Antonio Guterres’in reform önceliklerine destek verdiklerini belirtti.