Anastasiadis'ten Guterres'e... Görüşmelere hazırım Berlin mutabakatına bağlıyım, 5'li konferansa varım

Nicos Anastasiades, Çarşamba gecesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla görüştü ve önümüzdeki ay kuzeyde yapılacak seçimlerden sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Anastasiades, 2017'de Crans-Montana'da görüşmelerin kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu ve geçen yıl Kasım ayında Guterres ve Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı ile Berlin'de yapılan anlaşmaya dayanarak devam ettiğini söyledi.

Anastasiades, Kıbrıslı Rumların iyi niyetine ve soruna çözüm bulma kararlılığına rağmen, Türkiye'nin bölgedeki eylemleri yoluyla bu tür çabaları engellediğini ve kapalı Maraş alanıyla ilgili tehditler savurduğunu söyledi.

Anastasiadis ayrıca, yapıcı görüşmelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin bölgedeki yasadışı eylemlerine egemen olması gerektiğini vurguladı.