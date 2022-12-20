Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti

19.12.2022 tarihinde saat 02:45 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Recep ASLANTEKİN (E-75) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.